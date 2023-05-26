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Нифонтов Павел Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нифонтов Павел Николаевич
Фамилия
Нифонтов
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Богородицкой ц., 60 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Борщевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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