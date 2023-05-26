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Никольский Владимир Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никольский Владимир Павлович
Фамилия
Никольский
Имя
Владимир
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Сретенской ц., 54 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Сретенье
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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