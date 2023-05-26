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Лапшангский Иоанн Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лапшангский Иоанн Андреевич
Фамилия
Лапшангский
Имя
Иоанн
Отчество
Андреевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц., 35 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Бартенево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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