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Лебедев Алексей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Алексей Васильевич
Фамилия
Лебедев
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц., 61 года,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Еропкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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