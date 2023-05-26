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Левитский Геннадий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левитский Геннадий Александрович
Фамилия
Левитский
Имя
Геннадий
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц., 42 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Сорохта
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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