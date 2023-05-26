Лаговский Николай Александрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Лаговский Николай Александрович
- Фамилия
- Лаговский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- протоиерей Варваринской ц., 70 лет,
- Адрес
- Плес
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.02.1836
29.06.1916