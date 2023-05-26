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Лаговский Николай Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лаговский Николай Александрович
Фамилия
Лаговский
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
протоиерей Варваринской ц., 70 лет,
Адрес
Плес
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.02.1836
29.06.1916
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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