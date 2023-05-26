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Лебедев Викентий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Викентий Михайлович
Фамилия
Лебедев
Имя
Викентий
Отчество
Михайлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Владимирской ц., 38 лет,
Адрес
Нерехта
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 88.

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