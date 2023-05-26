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Касторский Петр Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Касторский Петр Андреевич
Фамилия
Касторский
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц., 49 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Горки Чириковых
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.

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