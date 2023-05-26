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Крапивин Александр Арсениевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крапивин Александр Арсениевич
Фамилия
Крапивин
Имя
Александр
Отчество
Арсениевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Благовещенской ц., 30 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Новое Пазухиных
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.

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