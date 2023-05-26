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Калинников Иоанн Косьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Калинников Иоанн Косьмич
Фамилия
Калинников
Имя
Иоанн
Отчество
Косьмич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Спасской ц., 58 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Фоминское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.

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