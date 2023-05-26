Иерусалимский Михаил Петрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Иерусалимский Михаил Петрович
- Фамилия
- Иерусалимский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Николаевской ц., 38 лет,
- Адрес
- Костромская губерния, Нерехтский уезд, Воронцово
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.
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