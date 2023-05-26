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Ильинский Николай Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильинский Николай Павлович
Фамилия
Ильинский
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц., 30 лет,
Адрес
Никольское Аладьиных
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.

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