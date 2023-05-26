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Зернов Василий Георгиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зернов Василий Георгиевич
Фамилия
Зернов
Имя
Василий
Отчество
Георгиевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц., 69 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Новинское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.

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