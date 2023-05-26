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Дроздов Ефрем Капитонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дроздов Ефрем Капитонович
Фамилия
Дроздов
Имя
Ефрем
Отчество
Капитонович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Предтеченской ц., 55 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Ивановское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 87.

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