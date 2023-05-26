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Добровольский Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Добровольский Александр Алексеевич
Фамилия
Добровольский
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц., 29 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Поемесье
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.

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