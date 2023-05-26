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Воскресенский Гемелл Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воскресенский Гемелл Павлович
Фамилия
Воскресенский
Имя
Гемелл
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Благовещенской ц., 29 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Улошпань
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.

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