Высотский Василий Михайлович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Высотский Василий Михайлович
- Фамилия
- Высотский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Георгиевской ц., 31 года,
- Адрес
- Костромская губерния, Нерехтский уезд, Георгиевское
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 86.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.12.1874
24.09.1913