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Бухарин Николай Евгениевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бухарин Николай Евгениевич
Фамилия
Бухарин
Имя
Николай
Отчество
Евгениевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Крестовоздвиженской ц., 31 года,
Адрес
Нерехта
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 85.

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