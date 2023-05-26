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Беляев Николай Гавриилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Беляев Николай Гавриилович
Фамилия
Беляев
Имя
Николай
Отчество
Гавриилович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Богословской ц., 66 лет,
Адрес
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Богословского
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 85.

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