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Рябчиков Евстафий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рябчиков Евстафий Иванович
Фамилия
Рябчиков
Имя
Евстафий
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Яковлевская волость, Акинфиево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 83.

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