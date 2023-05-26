Соловьев Савин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Савин Васильевич

Соловьев Савин Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Савин Васильевич
Фамилия
Соловьев
Имя
Савин
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Михальково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 81.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close