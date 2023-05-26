Галахов Игнатий Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалахов Игнатий Авдеевич

Галахов Игнатий Авдеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Галахов Игнатий Авдеевич
Фамилия
Галахов
Имя
Игнатий
Отчество
Авдеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Машенина
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 80.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close