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Вдовичев Никифор Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вдовичев Никифор Александрович
Фамилия
Вдовичев
Имя
Никифор
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Олюково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 80.

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