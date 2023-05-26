Авдеев Алексей Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Алексей Арефьевич

Авдеев Алексей Арефьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Авдеев Алексей Арефьевич
Фамилия
Авдеев
Имя
Алексей
Отчество
Арефьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Широковская волость, Машенина
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 79.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close