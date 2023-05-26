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Козлов Елизар Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Козлов Елизар Михайлович
Фамилия
Козлов
Имя
Елизар
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Федоровская волость, Федоровское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 78.

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