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Романов Арсений Капитонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Романов Арсений Капитонович
Фамилия
Романов
Имя
Арсений
Отчество
Капитонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Сараевская волость, Михеевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 76.

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