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Горбунов Алексей Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горбунов Алексей Филиппович
Фамилия
Горбунов
Имя
Алексей
Отчество
Филиппович
Сословие
крестьяне
Адрес
Сараевская волость, Евково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 74.

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