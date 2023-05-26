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Фомичев Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фомичев Иван Андреевич
Фамилия
Фомичев
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Середская волость, Лопатино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 69.

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