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Зеленов Борис Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зеленов Борис Федорович
Фамилия
Зеленов
Имя
Борис
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Сидоровская волость, Поповка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 68.

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