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Ильин Михаил Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильин Михаил Константинович
Фамилия
Ильин
Имя
Михаил
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Сорохтская волость, Степашево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 66.

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