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Барсуков Макар Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барсуков Макар Семенович
Фамилия
Барсуков
Имя
Макар
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Сорохтская волость, Подболотье
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 65.

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