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Путов Михаил Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Путов Михаил Степанович
Фамилия
Путов
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Рождественская волость, Вениково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 64.

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