Сироткин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСироткин Иван Федорович

Сироткин Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сироткин Иван Федорович
Фамилия
Сироткин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Острецовская волость, Турдеево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 56.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close