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Качалов Григорий Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Качалов Григорий Федорович
Фамилия
Качалов
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ногинская волость, Кренево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 51.

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