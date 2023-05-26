Кокурин Асаф
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Кокурин Асаф
- Фамилия
- Кокурин
- Имя
- Асаф
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Ногинская волость, Антоново
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 50.
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