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Баранов Капитон Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баранов Капитон Семенович
Фамилия
Баранов
Имя
Капитон
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ногинская волость, Михалево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 49.

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