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Барашков Иван Клементьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барашков Иван Клементьевич
Фамилия
Барашков
Имя
Иван
Отчество
Клементьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ногинская волость, Кренево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 49.

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