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Ремезов Егор Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ремезов Егор Николаевич
Фамилия
Ремезов
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Новинская волость, Аннинская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 48.

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