Горшков Гурий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Гурий Яковлевич

Горшков Гурий Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горшков Гурий Яковлевич
Фамилия
Горшков
Имя
Гурий
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Никольская волость, Андреевская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 47.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close