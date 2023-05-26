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Гусенков Осип Дементьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусенков Осип Дементьевич
Фамилия
Гусенков
Имя
Осип
Отчество
Дементьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Митинская волость, Михалково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 45.

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