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Гусев Степан Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гусев Степан Александрович
Фамилия
Гусев
Имя
Степан
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Кунестинская волость, Дудкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 39.

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