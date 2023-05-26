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Челышев Семен Моисеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Челышев Семен Моисеевич
Фамилия
Челышев
Имя
Семен
Отчество
Моисеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Кунестинская волость, Красинское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 39.

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