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Сизов Савелий Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сизов Савелий Яковлевич
Фамилия
Сизов
Имя
Савелий
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Красинская волость, Красинское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 39.

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