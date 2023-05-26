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Птицын Федор Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Птицын Федор Матвеевич
Фамилия
Птицын
Имя
Федор
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Игнатовская волость, Перекладово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 33.

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