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Антонов Акиндин Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антонов Акиндин Васильевич
Фамилия
Антонов
Имя
Акиндин
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Игнатовская волость, Снетиново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 32.

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