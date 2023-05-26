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Новиков Степан Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Степан Максимович
Фамилия
Новиков
Имя
Степан
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Блазновская волость, Митино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 26.

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