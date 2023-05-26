Серухин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерухин Иван Григорьевич

Серухин Иван Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серухин Иван Григорьевич
Фамилия
Серухин
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Борисоглебская волость, Усиково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close