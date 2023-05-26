Волков Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Егор Григорьевич

Волков Егор Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Егор Григорьевич
Фамилия
Волков
Имя
Егор
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Борисоглебская волость, Ежово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 22.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close