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Кунецов Леонтий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кунецов Леонтий Андреевич
Фамилия
Кунецов
Имя
Леонтий
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Арменская волость, Секерино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 19.

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