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Зимин Михаил Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зимин Михаил Сергеевич
Фамилия
Зимин
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Арменская волость, Океевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №77. С. 18.

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